Reijnders: "Siamo in una situazione difficile: unico rimedio è vincere. Qualificazione? Ci proveremo"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Con questo risultato i rossoneri sono praticamente fuori dalla Champions League: servirà vincere contro il Newcastle in Inghilterra e sperare in una contemporanea vittoria del Dortmund in casa contro il Psg per raggiungere gli ottavi di finale. Il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue parole.

Sulla partita: "Abbiamo mostrato tanta energia e abbiamo cercato di vincere ed è un grosso peccato aver perso. Ora non è tutto nelle nostre mani per la qualificazione".

Sul momento difficile: "E’ una situazione difficile quella in cui ci troviamo adesso, dobbiamo reagire più rapidamente possibile: l’unico rimedio è vincere".

Sull'approccio: "La mentalità è stata positiva, abbiamo mostrato energia e abbiamo avuto tante opportunità ma non siamo riusciti a segnare più di un gol".

Sulla qualificazione: "Difficile ma ci proveremo. Dobbiamo batterli e vedere il risultato sull’altro campo: dobbiamo però crederci perché è possibile".