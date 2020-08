Renate, dal Milan arriva il giovane Merletti. Contratto fino al 2022

Attraverso una nota ufficiale, il Renate, in data odierna, comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Merletti. Nato a Milano il 10 settembre 2001, è un difensore centrale che nelle ultime quattro stagioni ha collezionato oltre 60 presenze in rossonero tra Under 17 e Primavera, risultando una delle pedine principali della formazione di mister Giunti. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2022.