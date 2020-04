Rendimento allenatori Serie A: primo Sarri, Pioli nono

Trentadue allenatori per venti squadre e dieci club che hanno in sella lo stesso coach dallo scorso agosto. È quanto emerge da una ricerca sulle panchine della Serie A redatta da FootStats.it. Maurizio Sarri della Juventus, Simone Inzaghi della Lazio, Antonio Conte dell’Inter. Com’era facilmente prevedibile sono questi gli allenatori che vantano la migliore media punti/match nella Serie A 2019/2020. Il bianconero occupa il gradino più alto del podio con un valore pari a 2,42. Segue il biancoceleste a 2,38, mentre il nerazzurro si trova a 2,16. Ultimi in classifica Moreno Longo e Fabio Grosso, che nelle loro brevi (fino ad ora) esperienze con Torino e Brescia hanno collezionato solo sconfitte.

Sarri 2,42 punti/match

Inzaghi 2,38

Conte 2,16

Gasperini 1,92

Fonseca 1,73

Gattuso 1,63

Nicola 1,55

Iachini 1,44

Pioli 1,42

Juric 1,40

Ancelotti 1,40

D’Aversa 1,40

Mihajlovic 1,30

Maran 1,28

Giampaolo 1,28

De Zerbi 1,28

Ranieri 1,27

Mazzarri 1,22

Gotti 1,12

Montella 1,00

Di Biagio 1,00

Tudor 1,00

Liverani 0,96

Corini 0,78

Motta 0,66

Semplici 0,65

Andreazzoli 0,62

Di Francesco 0,42

Lopez 0,25

Grosso 0,00

Longo 0,00