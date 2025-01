Report Fifa trasferimenti, spese in calo a 8,59 miliardi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Fifa ha pubblicato oggi il Global Transfer Report 2024 insieme al sito web interattivo Global Transfer Report, che offre agli utenti una piattaforma per esplorare i dati dettagliati sui trasferimenti e le tendenze di ogni associazione in tutto il mondo. Nel 2024 è stato completato il record assoluto di 78.742 trasferimenti internazionali di giocatori nel calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile. Dopo che la spesa dei club per i trasferimenti ha stabilito un nuovo record nel 2023 (9,66 miliardi di dollari), l'esborso totale è stato inferiore nel 2024 (8,59 miliardi di dollari), ma comunque superiore di oltre il 15% al precedente record stabilito nel 2019 (7,33 miliardi di dollari). Quasi il 40% di tutta la spesa per i trasferimenti nel calcio professionistico maschile è stato rappresentato dal top 2,5% dei trasferimenti, che comprendeva compensi di almeno 20 milioni di dollari per trasfer. I club inglesi - si legge in una nota della Fifa - sono stati sia i primi a spendere che i primi a ricevere i compensi per i trasferimenti nel 2024, con 1,88 miliardi di dollari spesi per i trasferimenti in entrata e 1,34 miliardi di dollari ricevuti per i trasferimenti in uscita. In termini di numero totale di giocatori, i club brasiliani sono stati in testa con 1.102 trasferimenti in entrata e 1.113 in uscita.

Le statistiche per ogni singola associazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.100 club nel 2024. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto una tassa di trasferimento per almeno un trasferimento in uscita, 1.378, ha stabilito un nuovo record. Continua la crescita del calcio femminile: nel 2024, i club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto il livello record di 15,6 milioni di dollari, più di 2,5 volte superiore a quella dell'anno precedente. Un totale di 695 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+11,6%), con 109 di questi club che hanno speso soldi per almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 124 club che hanno ricevuto commissioni per trasferimenti in uscita (+27,8%). Cifre che, sottolinea la Fifa, mostra chiaramente i notevoli progressi del calcio femminile, con un numero sempre maggiore di giocatrici che diventano professioniste. Nel 2024 sono stati registrati circa 2.284 trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste, con un aumento del 20,8% rispetto al 2023. Per il sesto anno consecutivo, il numero di trasferimenti internazionali nel calcio professionistico femminile è cresciuto costantemente di oltre il 20% all'anno, arrivando a più di tre volte il numero registrato nel 2018. (ANSA).