Repubblica - Arabia Saudita, c'è anche il Milan tra le società qualificate come "potenziali investitori nel Regno". Nessuna conferma dal club rossonero

Da tempo il Milan viene accostato a potenziali investitori dell'Arabia Saudita che sarebbero interessati a comprare il club rossonero, ma per ora non ci sono mai state conferme e trattative ufficiali e così la società resta saldamente nelle mani di RedBird. Il sito di Repubblica riporta oggi che il Mise, il ministero per gli Investimenti di Riad, ha pubblicato un documento di 46 pagine che si intitola “Why Saudi Sport 2024” per presentare lo Sport saudita al mondo e per “attrarre nuovi investitori sportivi locali e internazionali, per supportare gli ambiziosi obiettivi del regno per il settore”.

La cosa che interesserà maggiormente i tifosi milanisti è che in questo documento il Milan viene inserito tra le società che vengono qualificate come "potenziali investitori nel Regno" anche se non viene specificato in cosa consisterebbe la partnership (ci sono anche altre società sportive come la Formula 1 e aziende produttrici di impianti per il parkour). Da via Aldo Rossi non arriva però nessuna conferma, anzi dal quartier generale milanista fanno sapere che non risulta nulla. Resta il fatto però che il loro del club di RedBird compare su un documento ufficiale del governo arabo.