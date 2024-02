Repubblica: "Ceferin: 'Non mi ricandido nel 2027'. Burleanu o Boban per guidare l’Uefa"

"Ceferin: 'Non mi ricandido nel 2027'. Burleanu o Boban per guidare l’Uefa": titola così questa mattina Repubblica che riporta le parole di Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, che nelle scorse ore ha annunciato che non si ricandiderà nel 2027 per il ruolo di presidente. "L’ho deciso sei mesi fa. Dopo un po’ ogni organizzazione ha bisogno di sangue fresco. E soprattutto io già da sette anni sono lontano dalla mia famiglia e lo sarò per i prossimi tre. Non ho anticipato la mia decisione perché prima volevo vedere il vero volto di alcune persone, e poi perchè non volevo influenzare il Congresso" le sue parole.

Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Al momento, secondo le indiscrezioni che circolano, si profilerebbe un duello nel 2027 tra l’attuale presidente della Federcalcio romena, Razvan Burleanu, e l'ex rossonero Zvonimir Boban.