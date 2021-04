Repubblica - Flop Super League, niente sanzioni dalla UEFA

Nell'edizione odierna di Repubblica, in un pezzo che parla di tutto quello accaduto nelle ultime ore con la Super League, si fa il punto si quelle che saranno le prossime mosse della UEFA. Il massimo ente calcistico europeo non sanzionerà le 12 scissioniste nonostante le dure prese di posizione, condivise dalla FIFA, degli ultimi giorni. Sarà invece l'occasione per far partire le negoziazioni sulla redistribuzioni delle risorse, contando che un enorme debito complessivo da circa 8 miliardi ha convinto, inizialmente, le 12 big ad azzardare la mossa della Super League: una tentata rivoluzione che non ha pagato, soprattutto visto perché è mancato fin dall'inizio l'appoggio di due società influenti come il Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.