Repubblica - Kessie-Barcellona: ieri ultimi passaggi burocratici e firma

L'avventura di Franck Kessie in maglia rossonera si concluderà al termine di questa stagione. Il futuro del centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan, sarà al Barcellona: come riporta Repubblica stamattina, ieri sono stati completati gli ultimi passaggi burocratici e il giocatore ha firmato per quattro anni con un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro bonus compresi.