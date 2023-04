Repubblica - La Maura. Milan, nuovo incontro con il sindaco settimana prossima

MilanNews.it

La Repubblica, edizione di Milano, questa mattina si è occupata ancora una volta della questione del nuovo stadio del Milan a La Maura. Dopo il breve incontro tra Scaroni e il sindaco Sala di ieri mattina, in cui il presidente rossonero ha illustrato i passaggi che porteranno alla presentazione del progetto, le parti si sarebbero riaggiornate per la prossima settimana quando dovrebbe essere in programma un incontro più ufficiale in cui effettivamente la proposta su La Maura del club di via Aldo Rossi verrà messa sul tavolo.