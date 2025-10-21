Repubblica: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti". Ci sono grandi meriti di Massimiliano Allegri dietro al primo posto in classifica del Milan che non era in vetta alla Serie A dal 7 ottobre 2023. Il tecnico livornese ha trasformato la squadra rossonera sia dentro che fuori dal campo: ha dato una grande solidità difensiva, così come ha ricreato un gruppo unito e compatto a Milanello.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:

Milan 16

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 10

Sassuolo 10

Cremonese 10

Udinese 9

Cagliari 8

Torino 8

Lazio 7

Parma 6

Lecce 6

Hellas 4

Fiorentina 3

Genoa 3

Pisa 3