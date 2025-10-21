Repubblica: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10News
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti". Ci sono grandi meriti di Massimiliano Allegri dietro al primo posto in classifica del Milan che non era in vetta alla Serie A dal 7 ottobre 2023. Il tecnico livornese ha trasformato la squadra rossonera sia dentro che fuori dal campo: ha dato una grande solidità difensiva, così come ha ricreato un gruppo unito e compatto a Milanello. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3