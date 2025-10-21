Repubblica: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti"
MilanNews.it
L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti". Ci sono grandi meriti di Massimiliano Allegri dietro al primo posto in classifica del Milan che non era in vetta alla Serie A dal 7 ottobre 2023. Il tecnico livornese ha trasformato la squadra rossonera sia dentro che fuori dal campo: ha dato una grande solidità difensiva, così come ha ricreato un gruppo unito e compatto a Milanello.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
Pubblicità
News
Il Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Zazzaroni ironico: "Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina, gli australiani hanno comunicato di preferire una corsa di canguri"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com