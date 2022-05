Repubblica - Maldini-Cardinale, i temi dell'incontro: budget mercato e il futuro di Leao

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive Repubblica nell'edizione di oggi, Maldini e Massara aspettano di essere confermati da Gerry Cardinale; si vorrà capire anche se ci saranno le possibilità economiche per chiudere quei 2-3 giocatori che permetterebbero il salto di qualità, come anticipato dallo stesso Maldini nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. Inoltre si discuterà anche del futuro di Rafael Leao: le discussioni per il rinnovo sono iniziata, ma chiede un congruo aumento dell'ingaggio. Per ora il gioiello portoghese è protetto da una clausola di 150 milioni di euro.