Repubblica - Milan, obiettivo nuovo stadio: Cardinale considera anche di procedere senza l'Inter

Stando a quanto riportato da "La Repubblica" il fondatore di RedBird Capital, Gerry Cardinale, è in città: in settimana è previsto il signing che segnerà l'inizio del passaggio del Milan da Elliott (anche Paul Singer è a Milano) al fondo d'investimento americano RedBird.

Tema caldo è quello del nuovo stadio: è considerato assolutamente fondamentale da Gerry Cardinale, che nelle sue prime 48 ore in Italia ha visitato entrambe le aree predisposte per la nuova struttura, ovvero in zona San Siro e a Sesto San Giovanni. L'intenzione è quella di arrivare all'obiettivo il prima possibile, anche considerando l'eventualità di procedere senza l'Inter. Per i nerazzurri c'è l'incognita tra il rapporto finanziario tra la proprietà cinese degli Zhang - scrive Repubblica - e il fondo d'investimento statunitense Oaktree, che ha in pegno la quasi totalità delle azioni del club.