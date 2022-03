Repubblica su Giroud: "Olivier, il gol che non ha età"

MilanNews.it

"Olivier, il gol che non ha età": titola così questa mattina Repubblica che esalta Giroud, autore ieri sera della rete che ha permesso al Milan di battere il Napoli e di tornare in vetta da solo alla classifica della Serie A. Il quotidiano riporta anche alcune dichiarazioni rilasciate dall'attaccante francese nel post-partita: "Di scudetto non voglio parlare, ma partita dopo partita siamo nella corsa. Speriamo di vincere qualcosa: la coppa, lo scudetto. Siamo ambiziosi, io posso essere anche un big brother, un grande fratello per i giovani, perché so quanto sia importante comunicare".