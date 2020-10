Repubblica titola: "Milan, con la Roma per la fuga in vetta"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, con la Roma per la fuga in vetta". I rossoneri, primi da soli in classifica a punteggio pieno, affronteranno questa sera i giallorossi e con una vittoria potrebbero piazzare la prima mini fuga del campionato, staccando di quattro punti le inseguitrici. Con qualunque risultato, il Diavolo resterebbe comunque in vetta in solitaria.