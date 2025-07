Retroscena CorSport: a ogni fine allenamento, Allegri e il suo staff si fermano con Leao per spiegargli i movimenti giusti

vedi letture

All'interno dell'approfondimento su Rafael Leao, il Corriere dello Sport racconta un retroscena del rapporto tra Massimiliano Allegri e il calciatore portoghese: "Ciò che balza agli occhi quando si osservano gli allenamenti a Milanello, sono - si legge - i dialoghi intensi tra Allegri e Leao alla fine di ogni sessione. Conversazione costanti anche durante le partitelle tra attaccante e allenatore per migliorare sempre di più l’intesa. Leao sarà la chiave della stagione del Milan e Max lo sta stimolando fin da primo giorno di raduno. Addirittura alla fine di ogni allenamento anche lo staff tecnico di Allegri si concentra con Leao per spiegargli i movimenti giusti e cosa richiede in partita il calcio dell’ex mister della Juventus".

L'ANNO DELLA CONSACRAZIONE?

A Leao è stato chiesto di diventare una volta e per tutte leader. Il Milan non può più aspettarlo, ed è forse anche per questo che si è deciso alla fine di puntare su Max Allegri, tecnico giusto per cercare di ridare motivazioni a un giocatore che più di tutti in passato ha mostrato di poter fare la differenza. Quest'anno deve dunque essere quello della definitiva consacrazione del portoghese, anche perché con un contratto in scadenza nel giugno 2028 le cose potrebbero cominciare a cambiare già a partire dalla prossima estate.

Le pretendenti per Leao non mancano mai, come ad esempio il Barcellona, che non ha mai realmente perso di vista il numero 10 del Milan dopo il tentativo (fallito) della scorsa stagione.