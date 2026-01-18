Ricci a DAZN: "Sapevo che avrei trovato concorrenza, ma ci fa bene"
MilanNews.it
Samuele Ricci ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Le sue parole: “Sono super tranquillo come dall’inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove avrei trovato tanta concorrenza. Penso che sia una concorrenza che fa bene, ci tiene tutti sul pezzo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi, sempre a darti una mano, non posso lamentarmi. Sfrutterò le mie carte”.
Oggi a centrocampo ci siete tu e Jashari. Chi fa il play?
“Lo vedrai dopo. Scherzo. Oggi faccio io la mezzala mentre Jashari fa il play. A Firenze ci eravamo alternati, però comunque sia ci viene chiesto di fare tutto e noi siamo pronti a fare del nostro meglio”.
