Ricci a Milan TV: "La classifica non conta, Lecce squadra ostica e lo sappiamo"MilanNews.it
Oggi alle 20:19
di Niccolò Crespi

Intervenuto così a Milan TV, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato prima della partita di questa sera contro il Lecce. Ecco le sue parole:

Sulla vittoria di Como

"E' stata una partita molto difficile, lo sapevamo e l'avevamo preparata bene, anche se forse non eravamo partiti bene. Poi c'è stato un grande spirito di squadra".

Sulla sfida contro il Lecce

"Si, sappiamo che ogni partita in Serie A è difficile, la classifica non conta, ogni gara è complicata. Noi vogliamo fare del nostro meglio per portare la vittoria a casa, qui nel nostro stadio".

L'ambientamento al Milan

"Mi trovo benissimo, mi sono inserito bene fin da subito. Qui ho trovato un gruppo bellissimo, delle persone super disponibili".