Ricci a Milan TV: "La classifica non conta, Lecce squadra ostica e lo sappiamo"
MilanNews.it
Intervenuto così a Milan TV, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato prima della partita di questa sera contro il Lecce. Ecco le sue parole:
Sulla vittoria di Como
"E' stata una partita molto difficile, lo sapevamo e l'avevamo preparata bene, anche se forse non eravamo partiti bene. Poi c'è stato un grande spirito di squadra".
Sulla sfida contro il Lecce
"Si, sappiamo che ogni partita in Serie A è difficile, la classifica non conta, ogni gara è complicata. Noi vogliamo fare del nostro meglio per portare la vittoria a casa, qui nel nostro stadio".
L'ambientamento al Milan
"Mi trovo benissimo, mi sono inserito bene fin da subito. Qui ho trovato un gruppo bellissimo, delle persone super disponibili".
