Ricci a MTV: "Oggi siamo qua ad affrontare un'altra squadra importante e faremo il nostro massimo"

Nel pre partita di Milan-Fiorentina Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di MIlan TV per presentare la sfida di questa sera contro la Viola.

Come avete affrontato queste due settimane?

"Le abbiamo affrontate con il solito atteggiamento, di allenarsi bene anche se ovviamente mancavano tantissimi giocatori. Però comunque sia siamo riusciti a fare degli ottimi allenamenti. Sicuramente dalla partita di Torino siamo usciti un po' abbattuti perché sapevamo perché potevamo vincerla, però comunque sia è stato un punto che può far bene alla classifica, può far bene anche al morale. Oggi siamo qua ad affrontare un'altra squadra importante e faremo il nostro massimo".

Come ti senti alla prima da titolare con la maglia del Milan?

"Mi sento molto bene. In queste giornate ho riposato (ride, ndr). Sto molto bene, sto molto bene con il gruppo, con tutto quello che è il mondo Milan. Per me è un piacere poter indossare questa maglia e darò sempre il massimo".