Ricci parla del Milan e delle difficoltà contro le piccole: "Scoglio da superare, è una questione di mentalità"
MilanNews.it
Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale tiene particolarmente essendo lui stato capitano dei granata nelle scorse stagioni prima di approdare in rossonero.
Tra l’altro nei suoi tre anni il Toro in casa ha sempre battuto il Milan...
"È vero, si vinceva sempre - altro sorriso - e, ora che sono dall’altra parte della barricata, dico che è un motivo in più per provare a invertire questo trend".
A proposito: perché il Milan fa tanto bene nei big match invece stenta con le medio-piccole?
"Queste difficoltà credo facciano parte del nostro percorso di crescita. Sono cambiati tanti giocatori ed è cambiata pure l’identità della squadra dopo l’arrivo di Allegri: riuscire a diventare implacabili pure nelle partite “normali” credo sia il passo che ci manca per diventare davvero una grande: è una questione di mentalità ed è lo scoglio da superare".
Pubblicità
News
Ricci parla del Milan e delle difficoltà contro le piccole: "Scoglio da superare, è una questione di mentalità"
Le più lette
2 Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com