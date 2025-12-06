Modric imprescindibile anche a 40 anni: numeri incredibili per il croato

No Luka Modric no party, anche perché a 40 anni il croato continua a fare la differenza. A confermarlo sono i suoi incredibili numeri, che in questo inizio di stagione sono andati oltre ogni più rosea aspettativa, anche perché nessuno si aspettava un rendimento del genere dell'ex Real Madrid, non tanto perché sono state messe in dubbio le sue qualità, ma più che altro per una questione anagrafica.

Luka Modric ha però deciso di rispondere a tutti sul campo, risultando essere il miglior rossonero per...tocchi di palla (1048), assist (2), passaggi riusciti (801), passaggi chiave (22), palle intercettate (20), e recuperi (81), il tutto in "appena" 1178' con la maglia del Milan.