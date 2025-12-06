MN - Domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Torino-Milan
Domani mattina Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello in vista della gara in programma lunedì allo stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata di Marco Baroni: a partire dalle 12, il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago per presentare questa insidiosa trasferta di Serie A. Grazie al consueto live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
