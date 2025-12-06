L'ex presidente della Dea Ruggeri snobba il Milan nella corsa scudetto: "Vedo favoriti Napoli e Inter"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex presidente dell'Atalanta, oggi intermediario di mercato, Alessandro Ruggeri, è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, parlando anche di Milan.

Chi vede per lo Scudetto?

“Favoriti Napoli e Inter”.

Niente Milan?

“Credo sia un po’ corto, come la Roma. Penso che Gasperini stia continuando a fare un lavoro importante, quello che ha finito a Bergamo lo ha ricominciato nella Capitale. Ma alla lunga… Poi il mercato di gennaio può sicuramente cambiare gli equilibri. Ma non è facile prendere giocatori così impattanti per cambiare le situazioni".

E Santi Gimenez?

“Mi piace, ma anche Castro del Bologna, come tutti. Oggettivamente credo Sartori sia da tanti anni il miglior dirigente in Italia”.