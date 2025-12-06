L'ex presidente della Dea Ruggeri snobba il Milan nella corsa scudetto: "Vedo favoriti Napoli e Inter"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex presidente dell'Atalanta, oggi intermediario di mercato, Alessandro Ruggeri, è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, parlando anche di Milan.
Chi vede per lo Scudetto?
“Favoriti Napoli e Inter”.
Niente Milan?
“Credo sia un po’ corto, come la Roma. Penso che Gasperini stia continuando a fare un lavoro importante, quello che ha finito a Bergamo lo ha ricominciato nella Capitale. Ma alla lunga… Poi il mercato di gennaio può sicuramente cambiare gli equilibri. Ma non è facile prendere giocatori così impattanti per cambiare le situazioni".
E Santi Gimenez?
“Mi piace, ma anche Castro del Bologna, come tutti. Oggettivamente credo Sartori sia da tanti anni il miglior dirigente in Italia”.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"
Calciomercato Milan
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com