Verso il Torino: Ricci al posto di Fofana, torna Pulisic dal 1'
Rispetto alla sfida di giovedì sera all'Olimpico contro la Lazio Massimiliano Allegri cambierà qualche interprete per affrontare il Torino, da sempre trasferta ostica per il Milan, che negli ultimi 13 incontri è riuscito a vincere solo in un'occasione, in quel pirotecnico 0-7 della stagione 2020-2021.
Il tecnico rossonero tornerà sicuramente a fare affidamento sui suoi uomini migliori, fatta eccezione per Youssouf Fofana, che dovrebbe tornare a disposizione per la partita di domenica prossima contro il Sassuolo. Al suo posto pronto l'ex di turno Samuele Ricci, reduce da una prestazione non ottima a Roma. Importante novità anche in attacco, visto che tornerà dal 1' minuto anche Christian Pulisic, che prenderà il posto di Christopher Nkunku, la grande incognita di questo inizio di stagione del Milan.
