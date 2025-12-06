Gianni Rivera ospite del Milan Club Castelfidardo per la festa di Natale dello scorso 5 dicembre

In data 5 dicembre 2025 il Milan Club Castelfidardo, da 36 anni al seguito del Milan ha festeggiato il Santo Natale con i propri soci più fidelizzati, organizzando una Cena di Gala al Ristorante Nettuno di Porto Potenza Picena.

Invitato d'onore è stato Gianni Rivera, primo Pallone D'oro Italiano intervistato da Massimo M.Veronese, giornalista del Corriere della Sera e Direttore di Radio Rossonera che lo ha presentato ai tantissimi soci presenti. Non hanno voluto far mancare la propria presenza i Delegati Regionali e provinciali dell'Associazione Italiana Milan Clubs, intervenuti da tutta la Regione Marche. Il club segue ogni partita del Milan in casa e in trasferta ed è sempre presente a San Siro con il proprio striscione.

Ad ogni partita i soci si riuniscono nella bella sede di Castelfidardo dotata di 3 sale con maxischermo per tifare insieme, riunendo famiglie, donne e bambini che hanno in comune la passione per il Milan. Per informazioni sul club visitare il sito www.milanclubcastelfidardo.it, attivo anche tramite instagram e facebook