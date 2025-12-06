Torino trasferta ostica per il Milan. Ricci: "Dobbiamo provare ad invertire questo trend"

Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale tiene particolarmente essendo lui stato capitano dei granata nelle scorse stagioni prima di approdare in rossonero.

"È vero, si vinceva sempre - altro sorriso - e, ora che sono dall’altra parte della barricata, dico che è un motivo in più per provare a invertire questo trend"."Queste difficoltà credo facciano parte del nostro percorso di crescita. Sono cambiati tanti giocatori ed è cambiata pure l’identità della squadra dopo l’arrivo di Allegri: riuscire a diventare implacabili pure nelle partite “normali” credo sia il passo che ci manca per diventare davvero una grande: è una questione di mentalità ed è lo scoglio da superare".