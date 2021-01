"Da Cagliari a Cagliari, un anno dopo". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Ibrahimovic. "Prima partita da titolare in Sardegna - si legge - a distanza di 12 mesi Zlatan ci riprova. Per restare in testa". Lo svedese, che "cerca la forma e il gol", partirà dal primo minuto lunedì.