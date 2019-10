Rijkaard a GazzettaTv: "Auguro al Milan di tornare grande"

Intervistato a GazzettaTv, Frank Rijkaard ha parlato del MIlan e del suo passato: "Non posso dire molto sul Milan, siccome non ho visto tante partite. Posso solo augurare che possa tornare grande e che possa giocare un gran calcio. Devo ringraziare la società del MIlan e Sacchi per aver potuto giocare in qusto club. Il più grande e forte avversario? Tra quelli che ho incontrato è stato Maradona."