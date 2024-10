Rijkaard: "Milan-Napoli speciale. Non sarà facile, ma speriamo possiamo assistere ad una bella partita"

In occasione della sua visita alla sede di via Aldo Rossi, l'ex numero 8 Frank Rijkaard è intervenuto sui canali ufficiali del club presentando la sfida di questa sera di San Siro fra Milan e Napoli, che nel suo periodo in rossonero ha spesso e volentieri rappresentato essere una sfida da scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

"Milan-Napoli è sempre stata una partita speciale. All'epoca quando giocavamo noi il Milan era molto forte, ma anche il Napoli con giocatori come Careca, Maradona...Sono state belle sfide. Dunque spero che domani possiamo assistere ad una bella partita. Credo che sarà divertente, speriamo di poter fare tanti gol, però non sarà facile. Anche il Napoli ha una buona squadra, e per il Milan sarà una gara, una partita importante".