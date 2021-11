Rinnovo Ibra, a inizio anno l’incontro con il Milan

Gli anni passano, ma Ibrahimovic si mantiene ai suoi livelli di super cannoniere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan è soddisfatto del rendimento offerto da Zlatan e sta ragionando sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Stando a quanto riferito dalla rosea, già a inizio anno i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero incontrare lo svedese per discutere del prolungamento.