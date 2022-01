Rinnovo Kessie: la distanza col Milan è ancora troppo ampia

Il Corriere della Sera si sofferma sul futuro di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan è in scadenza a giugno. Al momento, la distanza tra la richiesta del giocatore (8 milioni) e l’offerta rossonera (6) è troppo ampia. Il Milan, scrive il quotidiano, ha già il sostituto per la prossima stagione: il francese Adli. Non solo: per giugno si valuta (saggiamente) anche di richiamare Pobega, in prestito secco al Torino. Per quanto riguarda Kessie, il suo futuro potrebbe essere in Premier League, con il Tottenham di Conte pronto ad accoglierlo.