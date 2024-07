Ristrutturazione San Siro, Sala: "Sto dando a Milan ed Inter il tempo per riflettere"

A margine del Consiglio comunale il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato ancora della ristrutturazione di San Siro e del progetto proposto da WeBuild. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza.

"Con Milan ed Inter non abbiamo fissato una riunione perché in questo momento devono riflettere e sto dando loro il tempo per riflettere”.

“So che è di loro interesse, mi auguro che però prendano una decisione e che si possa poi rapidamente andare verso una formulazione amministrativa di un possibile accordo. È chiaro che noi da proprietari dello stadio lo possiamo cedere solo attraverso un bando, ad esempio. C’è da fare molto lavoro ma a monte c’è l’intenzione o meno delle squadre di fare questi lavori su San Siro. Io ci spero molto”.