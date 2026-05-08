Rivera e Tardelli parteciperanno al premio Cesarini 2026

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(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Torna anche il premio 'Renato Cesarini', dedicato al calciatore di origini marchigiane celebre per i suoi gol allo scadere. L'11/a edizione è in programma il 25 e 26 maggio prossimi al centro congressi Federico II di Jesi (Ancona) e vedrà la partecipazione tra gli altri di leggende del calcio azzurro come Gianni Rivera e Marco Tardelli. A Jesi verranno premiati i calciatori che hanno realizzato il gol last minute in Serie A e serie B della stagione 2025/26.

La cerimonia di consegna è prevista per martedì 26 alle 16 presso il centro congressi dell'hotel Federico II ma sarà ancipata da un talk show sul panorama calcistico nazionale e internazionale e seguita da una cena di gala. La due giorni sarà l'occasione per creare connessioni tra lo sport e gli altri mondi, dal sociale alla finanza, dall'industria alla filantropia. Il programma prevede anche il World Wide Business Summit, dove autorità, tra cui il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e imprenditori marchigiani avranno l'occasione di intrecciare rapporti per lo sviluppo del territorio. (ANSA).