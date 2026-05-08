Hubner rivela: “Maldini mi chiese la maglia, pensavo mi prendesse in giro. Momento stupendo”

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Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, è stato ospite l'ex bomber del Brescia (tra le altre) Dario Hubner che ha raccontato tutta la sua carriera e degli episodi significativi che lo hanno segnato. Di seguito un estratto riguardante Paolo Maldini:

"A San Siro durante un Milan-Brescia, quando si va giù dal sottopassaggio per entrare in campo, Maldini venne da me e mi chiese la maglia. Al momento pensavo mi prendessi in giro, gli ho detto "Ma veramente Paolo? Sì sì sì mi serve la tua". O l'aveva data ad un suo amico, però mi chiese la maglia. A fine primo tempo quando siamo tornati nello spogliatoio, mi aspettava con la sua maglia in mano. È stata una cosa stupenda, quando uno come Maldini ti chiede la maglia, anche se fosse stata per un suo amico, ma ti dà veramente gratitudine".