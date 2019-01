RMC SPORT - Boldrini: "La RAI non deve trasmettere Juventus-Milan in queste condizioni"

Laura Boldrini, intervenuta a RMC Sport, ha sottolineato che la RAI non dovrebbe trasmettere la Supercoppa a causa delle restrizioni dell'Arabia Saudita: "La RAI non deve trasmettere Juventus-Milan a queste condizioni, nello stadio in cui le donne non possono entrare liberamente. Ci siamo andati a sottomettere a delle discriminazioni per interessi commerciali".