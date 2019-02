RMC SPORT - Mirabelli: "Wanda Nara sta danneggiando Icardi, mi auguro torni ad occuparsi di altro"

L'ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli, intervenuto a RMC Sport, ha parlato anche del caso Icardi: "Conosco Icardi molto bene, è un ragazzo e un giocatore fantastico. Può diventare un campione. Ognuno si fa gestire da chi crede, ma chi gestisce uno come Icardi non può fare il cinema come fa Wanda Nara. Fa così per essere invitata ai talk show, ma così danneggia un giocatore importante come Icardi. La decisione dell’Inter era inevitabile. Qui Marotta ha preso la situazione in mano e ha avuto la personalità di prendere questa decisione. Giusto togliergli la fascia, non puoi ridicolizzare così i tuoi compagni e il club. Mi auguro che Wanda Nara torni ad occuparsi di altro e che lo lasci più tranquillo. Per diventare personaggio, Wanda doveva fare questo ma non capisce che così danneggia il capitano dell’Inter. Se lo vuoi assistere, ti devi incontrare nelle sedi opportune la società e non fai tweet o discorsi in tv. Vuole essere lei sotto i riflettori, lui ne fa a meno. Lui ala Juve? Non si può escludere nulla nel calcio, ma la vedo difficile. Questi passaggi Inter-Juve sono sempre complicati. Lui è da Juve, ma anche da Real".