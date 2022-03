Roma, a fine stagione si inizierà a trattare il rinnovo di Zaniolo: valutato 80 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo, stella della Roma, è al centro delle voci di mercato dopo le ultime vicissitudini social che lo hanno visto protagonista con dei like messi ai giocatori della Juventus. Il contratto del giocatore con il club capitolino scadrà nel giugno 2024, ma i Friedkin, che non hanno nessuna intenzione di cederlo, valutano il suo cartellino non meno di quanto la Juventus ha pagato Vlahovic, ovvero circa 80 milioni di euro. L'idea è quella di arrivare al termine della stagione per poi affrontare il discorso rinnovo, partendo dalla ferma volontà di costruire intorno al suo talento la squadra che verrà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.