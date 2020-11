Roma, altri due casi di Covid in rosa: positivi al tampone anche Santon e Fazio

Secondo quanto riferito dal sito della Gazzetta dello Sport, dopo la positività accertata negli scorsi giorni al giovane portiere della Roma Boer, in casa giallorossa anche Davide Santon e Federico Fazio sono risultati positivi al Covid-19. Il primo non entra in contatto con il gruppo da diversi giorni perché sta recuperando da un infortunio, il secondo invece è andato regolarmente in panchina nella gara di ieri contro il Genoa dopo la negatività al tampone effettuato sabato. Arrivano però anche buone notizie visto che quanto meno, Diawara e Calafiori hanno superato il test d'idoneità che gli permetterà di tornar ad allenarsi dopo 21 giorni di isolamento.