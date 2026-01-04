Roma, Gasperini arrabbiatissimo: "Gol dell'Atalanta assurdità senza precedenti, inspiegabile"
(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Ci sono cose difficili da giudicare, non questa, è di un'assurdità senza precedenti: ci sono due cose, le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla, è assolutamente inspiegabile". È questo il duro attacco di Gian Piero Gasperini, nel post-partita di Atalanta Roma, ai microfoni di Dazn, riferendosi al gol di Scalvini che ha deciso la partita. "Purtroppo abbiamo preso un gol sul quale era difficile dal campo - ha detto il tecnico - anche se i giocatori erano molto certi. Questo poi rivedendo le immagini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var.
È assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi, così non c'è spiegazione, sennò si cambia regolamento ogni volta". (ANSA).
