Roma in vendita per 780 milioni: batterebbe il record del Milan

Sembra ad un passo la cessione della Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il magnate americano avrebbe offerto 780 milioni di euro per rilevare il club giallorosso, una cifra incredibile che sarebbe record in Serie A. Il precedente primato, a livello di cessioni societarie, era detenuto dal Milan che nel 2017 era stato ceduto, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club, per 740 milioni di euro.