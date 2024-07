Roma, l'Everton ha richiesto informazioni per Abraham

L'Everton ha richiesto informazioni per Tammy Abraham, come riportato da SportItalia. Il centravanti è finito tra i cedibili della formazione di Daniele De Rossi, anche in virtù di uno stipendio decisamente alto e della speranza che arrivi una proposta dalla Premier League. Anche perché il titolare potrebbe arrivare presto, cioè quell'Artem Dovbyk che si candida al posto al centro di un attacco davvero interessante con Dybala e Soulé. Abraham avrebbe poco spazio, ma poi andrà sostituito degnamente perché, di fatto, è l'unico attaccante attualmente in rosa.

Abraham, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, però continua a essere un problema. Perché la scorsa stagione è stata la peggiore nella Capitale, arrivando da un infortuno che ne ha pregiudicato le prestazioni per un periodo discretamente lungo. Da centravanti titolare, con l'arrivo di Lukaku, è diventato una riserva, spesso utilizzato quando le cose volgevano al peggio. La discriminante è anche un ingaggio davvero molto alto, da 4,5 milioni di euro all'anno a cui si aggiungono anche 1,5 milioni di bonus facili.

In più non c'è il Decreto Crescita, quindi le italiane non possono essere una destinazione. Da capire se eventualmente l'Everton coprirà completamente l'ingaggio, oppure se la Roma dovrà contribuire con un eventuale buonuscita, visto che la formula del trasferimento sarebbe a titolo definitivo.