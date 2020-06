Roma, Lazio, Juve e Napoli: inizia il tour de force del Milan

Il Milan è atteso da due settimane da brivido, un vero e proprio tour de force che segnerà la stagione di Pioli e dei suoi ragazzi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il pokerissimo di sfide in arrivo contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli - con la trasferta in casa della Spal incastrata tra le due romane - sarà un passaggio cruciale: incasellare punti contro l’élite della Serie A è vitale per non perdere contatto con la zona coppe.