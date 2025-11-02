Roma, Massara: "Bellissimo tornare a San Siro e trovare un club al quale mi legano ricordi stupendi"
Frederic Massara, DS dei giallorossi, ha parlato a DAZN prima di Milan-Roma. Le sue parole:
Su Milan-Roma:
“È un test certamente probante. Il Milan è forte, San Siro è un campo difficilissimo, dovremo fornire una prestazione di altissimo livello. Ci potrà dare indicazioni sul nostro momento e sul valore della nostra squadra”.
È emozionato nel tornare a San Siro? Vede qualche similitudine tra il Milan che ha vinto lo Scudetto e questa Roma?
“È un effetto bellissimo tornare a San Siro e trovare un club al quale mi legano ricordi stupendi. Devo dire che ci sono stati molti cambiamenti nella squadra (che ha vinto lo scudetto, ndr), qualche superstite c’è ancora e probabilmente sono i più forti. È sempre bello tornare qua, è una grande emozione”.
