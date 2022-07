Roma, per il centrocampo piace Wijnaldum: il giocatore è stato proposto anche al Milan

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha fatto il punto sugli obiettivi della Roma per il centrocampo. Dopo aver preso Nemanja Matić, ora l’obiettivo è Georginio Wijnaldum, mai ambientatosi al PSG e pronto a lasciare la capitale francese. Il centrocampista olandese guadagna oltre 9 milioni di euro, ostacolo enorme questo per la società giallorossa. Stesso problema che ha riscontrato il Milan, a cui nei giorni scorsi era stato proposto il giocatore in caso in cui il Diavolo non riuscisse ad arrivare a Renato Sanches. La Roma per ora ha messo in stand-by la questione riguardante Davide Frattesi del Sassuolo. In uscita dalla capitale invece rimangono sia Jordan Veretout (che interessa al Milan) che Amadou Diawara.