Roma, rinnovo o cessione? Fra oggi e domani possibile summit con l'agente di Zaniolo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi e domani, scrive il Corriere dello Sport, il general manager della Roma Tiago Pinto sarà a Milano dove probabilmente incontrerà anche Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Un summit per fare il punto della situazione sul talento giallorosso, in ottica rinnovo ma pure sulle possibilità di cessione. Al momento per quel che riguarda il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 non sono da registrare passi in avanti, mentre per quel che riguarda i movimenti di mercato la Roma continua a partire da una valutazione di almeno 60 milioni con la possibilità di trattare fino a 50. Le soluzioni preferite dal giocatore restano quelle legate a Juventus e Milan, ma al momento sembra difficile che i due club possano avvicinarsi a certe cifre.