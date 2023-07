Romero: "Gioco dove vuole il mister. Mi piaceva molto come giocava Diaz l'anno scorso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole di Luka Romero in conferenza stampa sul suo ruolo preferito e sui giocatori a cui si ispira: "Io gioco dove mi mette il mister. Il mio ruolo preferito è dietro la punta, dove giocava l'anno scorso Diaz. Però mi piacciono tutti i ruoli dell'attacco. Se c'è un giocatore a cui mi ispiri? Qui ho visto tanti giocatori bravi come Ronaldinho e Kakà. Mi piaceva molto anche come giocava Diaz l'anno scorso. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è un bel campionato".