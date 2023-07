Romero: "Mi piace giocare sotto punta come Brahim"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il riferimento è Brahim Diaz: "Mi piace stare dietro la punta, dove giocava lui lo scorso anno", spiega Luka Romero, alla presentazione in rossonero. Aggiungendo però che "dove il mister mi metterà, giocherò". Non si sbilancia sulla scelta del modulo a lui più consono, l'argentino classe 2004. "Ho tanto da imparare, stare qui per me è un sogno. Mi è sempre piaciuto il gioco di Brahim, ho visto Ronaldinho e Kakà. Pulisic? È sicuramente un grande giocatore". (ANSA).