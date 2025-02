Rosso a Tomori, Marelli: "Una seconda ammonizione, il Var è tagliato fuori. Non c'è fuorigioco semiautomatico"

vedi letture

Episodio centrale della gara tra Empoli-Milan è stata l'espulsione di Fikayo Tomori, a cui è stato sventolato il secondo giallo per un fallo su Lorenzo Colombo che, con ogni probabilità, partiva da una posizione di fuorigioco. L'esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli ha spiegato perché secondo il regolamento la decisione presa da Pairetto è stata corretta.

Le parole di Marelli: "L’azione parte su un lancio in profondità verso Colombo, il fallo di Tomori è evidente e l’arbitro poteva scegliere tra imprudenza o azione potenzialmente pericolosa. Il dubbio nasce sulla posizione di partenza di Colombo: posizione molto al limite, non abbiamo nessuna certezza ma la sensazione è che Colombo sia un fuorigioco di mezza figura. Non c’è la ricostruzione del fuorigioco semiautomatico perché non è un episodio da Var dato che è una seconda ammonizione di Tomori: paradossalmente se Tomori fosse stato espulso per chiara occasione da rete, il Var sarebbe potuto intervenire. Questa è una seconda ammonizione, il Var è tagliato fuori".