Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Modric perde contro Saelemaekers

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Luka Modric, con Alexis Saelemaekers è stato impiegato ieri nell'amichevole tra Croazia e Belgio. Il risultato finale? 2-0 in favore dei diavoli rossi

Prosegue le rubrica già in vista degli imminenti mondiali di calcio. Rossoneri in Nazionale. Ieri è stato il turno di Luka Modric, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Ingatti, Tanti "italiani" in campo da una parte e dall'altra nelle formazioni titolari, con il Belgio che ha vinto 2-0 contro la Croazia.

A sbloccare il match però non ci ha pensato nessun giocatore della Serie A o ex, è stato infatti Youri Tielemans nel finale di tempo a realizzare il goal del vantaggio degli ospiti. Lo 0-1 a Rijeka ha resistito fino alle battute finali del match, poi la giocata che ha fatto calare il sipario. Protagonista Romelu Lukaku, che al 73' aveva rilevato De Ketelaere: Vanaken lancia il giocatore del Napoli che controlla, si invola verso la porta e a tu per tu con Kotarski non sbaglia, calcia con il mancino e segna il definitivo 0-2.