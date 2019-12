Sabatini: "Haaland al Milan in linea col progetto giovani"

Erling Haaland, giovane attaccante del Salisburgo che con i suoi numerosi gol ha attirato le attenzioni di tutti i maggiori club europei, è stato accostato anche al Milan nelle ultime ore. Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così questo rumor di mercato ai microfoni di Radio Sportiva: "Il suo arrivo al Milan ci sta. Sarebbe una mossa in linea con un progetto di giovani talenti, anche se per un ragazzo del 2000 non è una situazione agevole per crescere".