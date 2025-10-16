Sabatini: “Leao e Allegri in ottimi rapporti. Può diventare un grande centroavanti”

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista e conduttore televisivo, ha parlato della questione Leao nel canale YouTube di Carlo Pellegatti. Questo il suo pensiero in merito all’attaccante portoghese e a quello che potrà dare al Milan durante questa stagione.

Come ti poni sulla questione Leao? “Io mi pongo col fatto che da quello che so, io poi non riesco più a parlare con Allegri, lavora troppo, è sempre a Milanello, non risponde a nessuno, ma io mi ricordo che lui quest’estate lo sfizio di Leao centravanti lo aveva, perché secondo lui e secondo me ha le qualità di diventare un grande centravanti. Sul fatto che sia stato rimproverato negli spogliatoi mi hanno detto che è vero, sul fatto che Leao vada trattato in maniera diversa non lo so, io penso che tra Leao e Allegri ci sia un ottimo rapporto, almeno questo è quello che sapevamo con Allegri che quest’estate lo ha provato centroavanti. Quindi credo che sia stato tutto dovuto a due errori (contro la Juve ndr.) che non dipendono dal ruolo e dipendono un pochettino di più forse dal destino e un pochettino di più dall’atteggiamento di Leao, non è un grintoso Leao, il pallone non lo sgonfia quando tira, la rete non la sfonda".